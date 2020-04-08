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GALATASARAY

Galatasaray'a Diagne piyangosu!

Galatasaray'a Diagne piyangosu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Galatasaray, Mbaye Diagne'den ekstra gelir elde edecek. Senegal basını, 'un sezonun ikinci yarısında kadroda yer vermediği Diagne için halen sarı-kırmızılı takıma taksit ödediğini, şampiyonluğu kazanması halinde de Galatasaray'ın para kazanacağını duyurdu.

Galatasaray, Mbaye Diagne'den ekstra gelir elde edecek. Senegal basını, 'un sezonun ikinci yarısında kadroda yer vermediği Diagne için halen sarı-kırmızılı takıma taksit ödediğini, şampiyonluğu kazanması halinde de Galatasaray'ın para kazanacağını duyurdu. Belçika'da 29. hafta itibariyle en yakın takipçisi Gent'in 15 puan önünde lider olan Club Brugge, şampiyonluğunu ilan etmesi halinde Diagne transferinde yapılan anlaşma gereği yine Galatasaray'a ödemede bulunacak.

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