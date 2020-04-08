08 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a yeni forvet Dario Vizinger!

Galatasaray'a yeni forvet! 24 maç 18 gol...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.04.2020

, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Florin Andone'nin geri gidecek olması ve Mbaye Diagne'yi kadroda planlamaması üzerine forvet bölgesine takviye yapmaya karar verdi. 'in isteği doğrultusunda hem Falcao'nun yedeği olacak hem de gelecek planlamasında yer alacak isim belirlendi... ...

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, ve kurmaylarının dikkatini çekti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim de oyuncuyu almak için harekete geçti.

Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da takibine girdi. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor. 'ın etmek istediği , bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 4 transfer çalımı birden! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor! Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
Galatasaray'a Diagne piyangosu! Galatasaray'a Diagne piyangosu!
Sponsor krizi kapıda Sponsor krizi kapıda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör