Galatasaray'a yeni forvet Dario Vizinger!

Galatasaray, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Florin Andone'nin geri gidecek olması ve Mbaye Diagne'yi kadroda planlamaması üzerine forvet bölgesine takviye yapmaya karar verdi. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda hem Falcao'nun yedeği olacak hem de gelecek planlamasında yer alacak isim belirlendi... Dario Vizinger...

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger, Fatih Terim ve kurmaylarının dikkatini çekti. Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim de oyuncuyu almak için harekete geçti.

Celje'de yıldızlaşan Vizinger 26 maçta 18 gol atarak ünlü scoutların da takibine girdi. Genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Vizinger'in Sloven ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor... 21 yaşındaki genç golcü 2 yıldır Celje'de oynuyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği Dario Vizinger, bu sezon Slovenya Ligi'nde 24 maçta 18 gol attı. Celje'li oyuncu krallıkta ilk sırada.

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