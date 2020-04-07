07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber

Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Terim'in, 'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci , geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir süre önce korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilerek evine dönen Terim'e, İtalya'dan üzücü haber geldi. Terim'in, 'da görev aldığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci 'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.


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