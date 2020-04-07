Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber

Corona virüsü tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve ertelenmesine sebep olmuştu. Bu gelişmelerin ardından ülkemizde de Süper Lig süresiz olarak ertelenmişti. Tüm kulüpler bu süreçte ekonomik olarak çıkmaza girerken, Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan, başkan Mustafa Cengiz'i aradı ve o duygusal konuşma gerçekleşti. İşte detaylar...