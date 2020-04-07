Taraftarın sevgilisi

Falcao, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Al Sadd'a gitmesi halinde bonservis bedeliyle birlikte 17 milyon euro kulübün kasasında kalacak.

Falcao, bonuslarla birlikte Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro kazanıyor. Al Sadd'a gitmesi halinde bonservis bedeliyle birlikte 17 milyon euro kulübün kasasında kalacak. Maaşları ödemekte zorlanan yönetim açısından bu cazip bir teklif gibi görünse de taraftarlar yıldız futbolcuyu çok seviyor ve gönderilmesine sıcak bakmıyor.

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