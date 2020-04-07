07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Selçuk İnan kıdem bastı

Selçuk İnan kıdem bastı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Galatasaray'ın emektar ismi Selçuk İnan, bu sezonki kadroda en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor. Artık sona gelen 35 yaşındaki futbolcu 15 sezondur Süper Lig'de oynuyor.

Galatasaray'ın emektar ismi Selçuk İnan, bu sezonki kadroda en tecrübeli ismi olarak öne çıkıyor. Artık sona gelen 35 yaşındaki futbolcu 15 sezondur Süper Lig'de oynuyor. 406 lig maçına çıktı, 406 maçta 33 bin 104 dakika forma giydi. Onu takip ediyor. 10 sezondur Süper Lig'de yer alırken, ise 9 sezondur yer aldığı Galatasaray'da 284 maçta 25 bin 447 dakika oynadı.

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