Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

YAZ DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamlelerinde olduğu gibi genç oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da sözleşmesi biten 33-34 yaşındaki isimlere veda edilecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Aslan'da özellikle kiralıklar Maicon, Diagne, Babel ve Ozornwafor'un dönüşü ile yaz dönemi de önemli ayrılıklara, transferlere imza atılacak.