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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Corona virüsü sebebiyle Süper Lig'e verilen aradan yararlanan takımlardan birisi de Galatasaray... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek, kiralıktan dönecek ve eksikliklerin giderileceği düşüncesiyle yeni sezona başlayacak sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim de radikal kararlar almaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 12:26
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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Liglere verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da atılacak adımlar netleştmeye başladı.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

Hastaneye gördüğü corona virüsü tedavisi sonrası evine geçen Fatih Terim, işinin başına döndü. Kurmaylarıyla bilgisayar üzerinden yaptığı görüşmelerle Terim, ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

YAZ DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK
Onyekuru, Saracchi ve Sekidika hamlelerinde olduğu gibi genç oyunculara yönelecek olan Galatasaray'da sözleşmesi biten 33-34 yaşındaki isimlere veda edilecek. Yabancı kontenjanı dolu olan Aslan'da özellikle kiralıklar Maicon, Diagne, Babel ve Ozornwafor'un dönüşü ile yaz dönemi de önemli ayrılıklara, transferlere imza atılacak.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

NAGATOMO VE MARIANO'YA VEDA
Sarı kırmızılılar, sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan ve ikinci yarıda lisansı çıkarılmayan Nagatomo ile birlikte Mariano'ya veda edecek. 34 yaşına giren iki bek oyuncusuna da teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

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Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık

ANDONE İLE DEVAM EDİLMEYECEK
İki isim dışında sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiralanan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı gösteremeyen Florin Andone de Galatasaray'dan gidecek. Rumen golcü için herhangi bir adım atılmayacak ve Andone, İngiltere'nin yolunu tutacak.

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