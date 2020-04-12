Cimbom, Fenerbahçe'nin istediği Aranguiz için düğmeye bastı
Fatih Terim orta sahaya, sözleşmesi bitecek olan Aranguiz'i istiyor. Seri ve Lemina konusunda çok büyük bir belirsizlik yaşayan Galatasaray, Leverkusen’in 30 yaşındaki yıldızını listesine dahil etti.
Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan Galatasaray B planını devreye soktu. İki ismi de takımda tutması zor olan Sarı- Kırmızılılar, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
FatihH Terim'in kısa süre önce Fenerbahçe'nin de gündemine giren Şili'li yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.
LEVERKUSEN TEKLİFİNİ YAPTI
Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında.
ASLAN ÇABUK OLMAK İSTİYOR
Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor… Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.
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