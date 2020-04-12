12 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Cimbom, Fenerbahçe'nin istediği Aranguiz için düğmeye bastı

F.Bahçe'nin gözdesine Aslan pençesi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

orta sahaya, sözleşmesi bitecek olan Aranguiz'i istiyor. Seri ve Lemina konusunda çok büyük bir belirsizlik yaşayan , Leverkusen’in 30 yaşındaki yıldızını listesine dahil etti.

Takımın kilit isimleri Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmelerinin bitecek olmasından dolayı sıkıntıda olan B planını devreye soktu. İki ismi de takımda tutması zor olan Sarı- Kırmızılılar, Leverkusen ile sözleşmesi bitecek olan Charles Aranguiz'i listesine aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

FatihH Terim'in kısa süre önce 'nin de gündemine giren Şili'li yıldız için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Cimbom kısa süre içinde Aranguiz'in menajeriyle görüşecek.



LEVERKUSEN TEKLİFİNİ YAPTI

Ancak 30 yaşındaki futbolcuya Leverkusen'in yeni sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Bundesliga dışında birçok ligden de Aranguiz'e teklif olduğu gelen bilgiler arasında.

ASLAN ÇABUK OLMAK İSTİYOR

Bu nedenle Galatasaray yönetiminin elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor… Bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıkan yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.

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