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GALATASARAY

Galatasaray'a Luyindama müjdesi!

Galatasaray'a Luyindama müjdesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını evden sürdüren 'da sevinci yaşanıyor. Ülkesinin 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynadığı hazırlık maçında sol diz ön çapraz bağaları kopan ve menisküsünde yırtık meydana gelen Demokratik Kongolu futbolcu, antrenmanlara başladı. Luyindama, hesabından Florya'da gerçekleştirdiği antrenmandan kesitler paylaştı.

'ın yıldız stoperi hesabından Florya'da antrenmanlara başladığını gösteren videolar yayınladı. Yıldız stoperin videolarını izleyen Galatasaray taraftarını heyecan sardı.

Sarı-kırmızılı takımda savunmasının en önemli oyuncularından biri olan Luyindama, 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Oyuncunun sol diz ön çapraz bağları koptu, menisküsünde yırtık meydana geldi. Maçın 64'üncü dakikasında sahayı terk eden oyuncuya hiçbir tıbbi müdahale yapılmamıştı. Bunun ardından ise 'ye dönerek tedavisine başlandı ve tekrar antrenmalara başladı.

Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınlama başladı.

Sözleşmesi sene sonuna kadar askıya alınan Luyindama'nın geri dönüşü için Galatasaray taraftarları şimdiden heyecanlanmaya başladı. Luyindama, bu sezon sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 müsabakada 1336 dakika sahada kalmıştı.





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