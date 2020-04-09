10 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili flaş karar!

G.Saray'dan flaş karar! Sadece Türk oyunculardan kurulacak
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi , hesabından sarı-kırmızılı kulübün voleybol takımlarının gelecek sezon tamamen Türk oyunculardan kurulacağını açıkladı.

Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi , kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

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