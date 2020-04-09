Galatasaray'dan voleybol şubesiyle ilgili flaş karar!

Galatasaray'ın voleyboldan sorumlu yöneticisi Okan Böke, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübün voleybol takımlarının gelecek sezon tamamen Türk oyunculardan kurulacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, voleybol takımlarını tamamen Türk sporculardan kuracak.

Sarı-kırmızılı kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, 'aslan ruhu' ile oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Böke, sözleşmesi gelecek sezon da devam edecek bir yabancı voleybolcularının olduğunu, onunla da görüşeceklerini kaydetti.

GALATASARAY Voleybol olarak seneye sadece TÜRK çocuklarımızla, Aslan ruhu ile oynayacağız. He şimdi bunu not edip seneye karşıma çıkaracaklara , sözleşmesi devam eden bir yabancımız var, onla da konuşucam #EvdeKal biticek bu salgın — Okan Böke (@okanboke) April 9, 2020

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