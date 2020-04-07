Galatasaray Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor!

Geçtiğimiz sezon devre arasında Portekiz Ligi ekiplerinden Chavez'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcao, özellikle İtalyan kulüplerinin radarına girmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı defans oyuncusunun maaşını revize ederek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Marcao'ya talipler her geçen gün artıyor.

Bu gelişmeler sonrası sözleşmesini uzatmak isteyen Galatasaray, oyuncunun maaşında da iyileştirme yapmayı planlıyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın 2020-21 sezonunda 850 bin Euro maaş alacak olan Marcao'nun ücretini artıracağı ve 2021-22 sezonunun sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl uzatacağı öğrenildi. Yönetim özellikle Atalanta'nın çok yakından ilgilendiği genç yıldızı 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmüyor.

Marcao zaman zaman bireysel hatalar yapsa da pas yeteneği ve çabukluğu ile fark yaratıyor.

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