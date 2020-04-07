07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan büyük fedakarlık! Maaşının yarısı...

G.Saraylı yıldızdan büyük fedakarlık! Maaşının yarısı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip (Covid-19) salgını spor faaliyetlerinin de durmasına sebep olmuş ve kulüpler ekonomik anlamda zor süreçler yaşamıştı. Bu zorlu süreçte kulüpler ile futbolcular arasında indirim görüşmeleri sürerken, Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık geldi. İşte detaylar...

salgını kulüpleri ekonomik anlamda çıkmaza sokmuştu. Maç günü gelirleri, yayın gelirleri, mağaza gelirleri gibi birçok geliri kesilen kulüpler ekonomik anlamda çıkmaza girmişti.

Avrupa devlerinden , ve da oyuncularıyla görüşmüş ve indirim taleplerine olumlu cevap almıştı.

Bu zorlu süreci oyuncularından hem fedakarlık hem de erteleme isteyerek atlatmak isteyen 'da flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre; Corona virüsü salgını nedeniyle kulüplerin zor günler geçirdiği dönemde tecrübeli oyuncunun 1 milyon Euro'luk (yaklaşık 7.3 milyon TL) alacağını almayacağı öğrenildi. Bilindiği gibi dünyadaki birçok oyuncu da maaşında indirime gideceğini açıklamıştı.

Galatasaray'da hedef hem erteleme hem indirim

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Cimbom'dan yılda 2 milyon Euro kazanan Nagatomo 1 milyon Euro'sunu almıştı. Geriye 1 milyon Euro kalmıştı. Yönetim ile temasa geçen 33 yaşındaki oyuncu alacağından vazgeçti.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

Nagatomo, "Dünya salgınla savaş veriyor. Zaten bu süreçte oynamadım. Kulübümüz zor süreçten geçiyor" dedi.

Galatasaray'a Luyindama müjdesi!

ASLAN'DA 4 KUPASI VAR

Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray'da 1 kez şampiyonluğu yaşarken 2 ve 1 kez de sevinci yaşadı…

33 yaşındaki Japon futbolcu 'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor…

Falcao için dudak uçuklatan teklif! haberin devamı

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