Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan büyük fedakarlık! Maaşının yarısı...

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerinin de durmasına sebep olmuş ve kulüpler ekonomik anlamda zor süreçler yaşamıştı. Bu zorlu süreçte kulüpler ile futbolcular arasında indirim görüşmeleri sürerken, Galatasaraylı yıldızdan büyük fedakarlık geldi. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını kulüpleri ekonomik anlamda çıkmaza sokmuştu. Maç günü gelirleri, yayın gelirleri, mağaza gelirleri gibi birçok geliri kesilen kulüpler ekonomik anlamda çıkmaza girmişti.

Avrupa devlerinden Atletico Madrid, Barcelona ve Juventus da oyuncularıyla görüşmüş ve indirim taleplerine olumlu cevap almıştı.

Bu zorlu süreci oyuncularından hem fedakarlık hem de erteleme isteyerek atlatmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre; Corona virüsü salgını nedeniyle kulüplerin zor günler geçirdiği dönemde tecrübeli oyuncunun 1 milyon Euro'luk (yaklaşık 7.3 milyon TL) alacağını almayacağı öğrenildi. Bilindiği gibi dünyadaki birçok oyuncu da maaşında indirime gideceğini açıklamıştı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Cimbom'dan yılda 2 milyon Euro kazanan Nagatomo 1 milyon Euro'sunu almıştı. Geriye 1 milyon Euro kalmıştı. Yönetim ile temasa geçen 33 yaşındaki oyuncu alacağından vazgeçti.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

Nagatomo, "Dünya salgınla savaş veriyor. Zaten bu süreçte oynamadım. Kulübümüz zor süreçten geçiyor" dedi.

ASLAN'DA 4 KUPASI VAR

Inter'den transfer edilen Nagatomo, Galatasaray'da 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken 2 Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı…

33 yaşındaki Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor…

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