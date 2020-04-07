Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Corona virüsü...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedavi altna alınmıştı. Hafif öksürük dışında bir şikayeti olmayan tecrübeli teknik adam taburcu edilmişti. Terim, kendsine yapılan son testlerin negatif çıkmasının ardından Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada virüsü kimden aldığını bilmediğini ama kimseye bulaştırmadığını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evinde devam eden corona virüsü tedavisinde mutlu sona ulaştı. Sonuçlarının düzeldiğini aktaran Fatih Terim, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Candaş Tolga Işık'a yaşadığı süreci anlattı.
"ÇOK DİKKAT ETTİM"
Sosyal medyada Fatih Terim ile görüştüğünü açıklayan Candaş Tolga Işık, tecrübeli teknik direktörün yaptığı uyarıyı takipçilerine aktardı.
Fatih Terim, Candaş Tolga Işık ile yaptığı görüşmede, "Dün itibariyle sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim. Karantina kurallarına etmeye de devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
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