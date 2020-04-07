07 Nisan 2020, Salı
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Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da görev yaptığı dönemde yakın arkadaş olduğu gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından arkadaşı için duygusal bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Terim üzücü haber sonrası sosyal medya hesabından Rialti'nin de yer aldığı vir video paylaşarak arkadaşına veda etti.
Videonun altına İtalyanca ve Türkçe olarak mesaj yazan Terim şu ifadeleri kullandı: "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat."
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