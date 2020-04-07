07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım

Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Galatasaray Teknik Direktörü , 'da görev yaptığı dönemde yakın arkadaş olduğu gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hesabından arkadaşı için duygusal bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü 'in, Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yakın arkadaşı olan İtalyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Terim üzücü haber sonrası hesabından Rialti'nin de yer aldığı vir video paylaşarak arkadaşına veda etti.

Videonun altına İtalyanca ve Türkçe olarak mesaj yazan Terim şu ifadeleri kullandı: "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat."

Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber haberin devamı

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