Tele konferans yapacaklar

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın iyileşmesi ile yöneticiler bugün bir toplantı yapacak. Fatih Terim de toplantıya dahil olacak.

Galatasaraylı yöneticilerin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yönetim kurulu toplantıları yapılmıyordu. Fatih Terim'le beraber Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın tabucu edilmeleri üzerine sarı-kırmızılılarda ilk toplantının bugün yapılması bekleniyor. Başkan Mustafa Cengiz'in talebiyle tele konferans şeklinde yapılacak toplantıya Terim'in de katılması bekleniyor.



İşte öne çıkan toplantı maddeleri:

Liglerin virüs nedeniyle ertelenmesiyle ilgili yol haritası belirlenecek.

Yüksek maaşlı futbolculardan istenecek indirim konuşulacak.

Kiralık ve sözleşmeleri sona erecek oyuncuların durumu...

Yaz transfer dönemi için ön araştırma.

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