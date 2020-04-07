Abdürrahim Albayrak'ın ikinci corona virüsü testi negatif çıktı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından Abdürrahim Albayrak'tan da iyi haber geldi. Corona virüse (Koronavirüs) yakalandığı tespit edilen ilk isim Abdürrahim Albayrak olmuştu. 14 gün boyunca hastanede tedavi ve karantina altına alınan Albayrak'ın son testlerinin sonucu de belli oldu.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'le beraber corona virüse yakalandığı tespit edilen Abdürrahim Albayrak'tan iyi haber geldi.

Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı. Son olarak önceki hafta Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da corona virüsü yendiği açıklanmıştı. 3 kişinin corona virüse yakalandığı Albayrak ailesinde Abdürrahim Albayrak'ın ve oğlundan iyi haber geli-dşç

Geçtiğimiz hafta başarılı geçen tedavi süreçleri sonrasında hastaneden taburcu edilen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'den bir iyi haber daha geldi. Hem Terim hem de Albayrak'a yapılan yeni COVİD-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İki isimde bu virüsü resmen yenmiş oldu.

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