07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Abdürrahim Albayrak'ın ikinci corona virüsü testi negatif çıktı!

Abdürrahim Albayrak'tan iyi haber!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2020

'da 'in ardından Abdürrahim Albayrak'tan da geldi. Corona virüse (Koronavirüs) yakalandığı tespit edilen ilk isim Abdürrahim Albayrak olmuştu. 14 gün boyunca hastanede tedavi ve karantina altına alınan Albayrak'ın son testlerinin sonucu de belli oldu.

'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve 'le beraber corona virüse yakalandığı tespit edilen Abdürrahim Albayrak'tan geldi.

Albayrak'ın son yapılan corona virüs testi negatif çıktı. Son olarak önceki hafta Abdürrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da corona virüsü yendiği açıklanmıştı. 3 kişinin corona virüse yakalandığı Albayrak ailesinde Abdürrahim Albayrak'ın ve oğlundan iyi haber geli-dşç

Geçtiğimiz hafta başarılı geçen tedavi süreçleri sonrasında hastaneden taburcu edilen Galatasaray İkinci Başkanı ve Teknik Direktör Fatih Terim'den bir iyi haber daha geldi. Hem Terim hem de Albayrak'a yapılan yeni COVİD-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İki isimde bu virüsü resmen yenmiş oldu.

Fatih Terim'in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor Galatasaray'da yerli operasyonu başlıyor
Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih... Galatasaray'la sözleşme uzatmamıştı! Şaşırtan tercih...
Fatih Terim'in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı! Fatih Terim'in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör