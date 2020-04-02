Fulham Jean Michael Seri hakkında kararını verdi! Galatasaray...

Corona virüsü salgının ardından maliyetleri karşılamakta zorlanan Galatasaray yeni sezonda yerlilerden oluşan bir kadro kuracak. Sarı-kırmızılı takım 4 ismin peşine düşerken, 3 futbolcuyla prensip anlaşmasına şimdiden vardı ve 1 yıldız için de görüşmeler başlayacak. İşte Aslan'ın gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...