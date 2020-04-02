02 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fulham Jean Michael Seri hakkında kararını verdi! Galatasaray...

G.Saraylı oyuncu hakkında karar verildi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

'ın yaz döneminde 'dan 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan ile ilgili karar verildi. Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fulham, 'e çıkamaması durumunda oyuncuyu elden çıkaracağı bildirildi.

'ın yaz döneminde 1 yıllığına kiraladığı hakkında, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi kararını verdi.

Şu anda 3. sırada bulunan Londra temsilcisi, lider West Brom ile arasındaki 6 puan farkı kapatamazsa play-off oynamak zorunda kalacak. Fulham, 2018 yılında Nice'ten 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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