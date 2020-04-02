02 Nisan 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fulham Jean Michael Seri hakkında kararını verdi! Galatasaray...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fulham'dan 1.5 milyon Euro bedelle kiralanan Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi. Fildişi Sahilli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fulham, Premier Lig'e çıkamaması durumunda oyuncuyu elden çıkaracağı bildirildi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 1 yıllığına kiraladığı Jean Michael Seri hakkında, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Fulham kararını verdi.
Şu anda 3. sırada bulunan Londra temsilcisi, lider West Brom ile arasındaki 6 puan farkı kapatamazsa play-off oynamak zorunda kalacak. Fulham, 2018 yılında Nice'ten 30 milyon Euro'ya transfer etmişti.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...