06 Nisan 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...
İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, yönetim olaya el attı. Öze dönüş projesi için start veren sarı-lacivertli yönetim, teknik heyette Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e yer vereceği belirtilmişti. Bu gelişmelerden sonra sıcak bir gelişme de Alex de Souza cephesinde yaşandı! İşte Brezilya'lı efsaneye dair yaşanan son gelişme ve heyecanlandıran Fenerbahçe detayı...
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