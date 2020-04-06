06 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de, yönetim olaya el attı. Öze dönüş projesi için start veren sarı-lacivertli yönetim, teknik heyette Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e yer vereceği belirtilmişti. Bu gelişmelerden sonra sıcak bir gelişme de Alex de Souza cephesinde yaşandı! İşte Brezilya'lı efsaneye dair yaşanan son gelişme ve heyecanlandıran Fenerbahçe detayı...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 14:19
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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

Fenerbahçe' de sürpriz gelişme... Son olarak Ersun Yanal ile yollarını ayıran Kanarya, gelecek sezon mutlak şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

Buna göre sarı lacivertlilerin gelecek sezon için düğmeye bastığı ve hem teknik direktör hem de teknik ekip için planlamalarını tamamladığı aktarıldı.

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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

ÖZE DÖNÜŞ BAŞLIYOR

2000'li yıllarda Süper Lig'de fırtınalar estiren ve kazandığı şampiyonluklarla camiada unutulmaz anılar bırakan kadro, bu kez yardımcı antrenör olarak yer alacak. Bazı isimler ise kulüp içerisinde sportif faaliyetleri yürütecek.

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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

EMRE VE VOLKAN HAZIR KITA

Mevcut durumda futbolculuk kariyerine Fenerbahçe'de devam eden ve sezon sonunda futbol hayatını sonlandırıp sonlandırmayacağına dair net bi karar belirtmeyen Emre Belözoğlu'nun takım içerisinde kalacağı kesinlik kazanırken, efsane eldiven Volkan Demirel'in teknik ekipte yer alacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

TUNCAY: GÖREVE HAZIRIM

Öte yandan sarı lacivertlilerin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve Fenerbahçeliliği ile bilinen Tuncay Şanlı, kulübü için yaptığı açıklamada, "Bir Whatsapp grubumuz var eski yerli ve yabancı oyunculardan oluşan. Fenerbahçe için neler yapabiliriz diye her zaman konuşuyoruz. Çağrıldığımız zaman ben ve benim gibi takımda emek vermiş oyuncular her zaman hazırız. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar biz hazırızdır" demişti.

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