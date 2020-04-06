Fenerbahçe'de flaş Alex de Souza gelişmesi! Adım adım...

TUNCAY: GÖREVE HAZIRIM

Öte yandan sarı lacivertlilerin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve Fenerbahçeliliği ile bilinen Tuncay Şanlı, kulübü için yaptığı açıklamada, "Bir Whatsapp grubumuz var eski yerli ve yabancı oyunculardan oluşan. Fenerbahçe için neler yapabiliriz diye her zaman konuşuyoruz. Çağrıldığımız zaman ben ve benim gibi takımda emek vermiş oyuncular her zaman hazırız. Fenerbahçe kültüründe oraya hizmet etmek varsa sonuna kadar biz hazırızdır" demişti.