Galatasaray'ın transfer listesindeki Oğulcan Çağlayan: Teklif aldım
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan, başta Galatasaray olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin radarına girmiş durumda. Transferiyle ilgili ilk kez konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, adının başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla transfer dedikodularına karışmasının ardından ilk kez konuştu. Sabah'a açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki genç futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmen bitecek. İleriye dönük planların nelerdir?
Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim. Belki bir kulüpte düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hep küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerimde yarattığı stresle birlikte, her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor, teklifler alıyorum, bunlar doğru. Neler olacağını göreceğiz.
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