05 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'ın transfer listesindeki Oğulcan Çağlayan: Teklif aldım

G.Saray'ın listesindeki isim konuştu! Teklif aldım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çaykur Rizesporlu , başta olmak üzere birçok ekibinin radarına girmiş durumda. Transferiyle ilgili ilk kez konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'da forma giyen , adının başta olmak üzere birçok takımla dedikodularına karışmasının ardından ilk kez konuştu. Sabah'a açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki genç futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Sezon sonu Çaykur Rizespor ile sözleşmen bitecek. İleriye dönük planların nelerdir?

Bu yaşıma kadar mecburiyetten de olsa birkaç tane takım değiştirdim. Belki bir kulüpte düzenli olarak oynamaya devam etseydim farklı olabilirdi. Bunda benim de kulüplerin de hataları var. Hep küme düşmemeye çalışan takımlarda forma giydim. Bunun da üzerimde yarattığı stresle birlikte, her maçın final olmasıyla küçük yaştan itibaren bir mücadelenin içerisinde kaldım. Sezon sonu sözleşmem bitiyor, teklifler alıyorum, bunlar doğru. Neler olacağını göreceğiz.

G.Saray'dan transferde radikal karar! Manchester City... haberin devamı

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