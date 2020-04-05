Galatasaray rakiplerine fark attı

Ligin ikinci yarısına damga vuran Galatasaray özellikle serbest vuruşlarda rakiplerine fark attı.

Sarı- kırmızılılar başarılı frikiklerde Beşiktaş'tan (326) 9, Fenerbahçe'den (314) 29 ve Trabzonspor'dan (246) 89 kez daha başarılıydı. Galatasaray 46 başarısız frikik atarken, Fenerbahçe'den 14, Trabzonspor'dan ise 26 kez daha az başarısız frikik kullandı. Ancak Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 az daha başarısız frikik attı.

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