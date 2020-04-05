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GALATASARAY

Galatasaray rakiplerine fark attı

Galatasaray rakiplerine fark attı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Ligin ikinci yarısına damga vuran özellikle serbest vuruşlarda rakiplerine fark attı.

Sarı- kırmızılılar başarılı frikiklerde 'tan (326) 9, 'den (314) 29 ve 'dan (246) 89 kez daha başarılıydı. 46 başarısız frikik atarken, Fenerbahçe'den 14, Trabzonspor'dan ise 26 kez daha az başarısız frikik kullandı. Ancak Beşiktaş, Galatasaray'dan 2 az daha başarısız frikik attı.

Fulham'dan Galatasaray'a Seri yanıtı! haberin devamı

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