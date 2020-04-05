05 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Tedavi sürecine olumlu yanıt veren iki isim de hastaneden taburcu olmuş ve evde karantina altında tedavilerine devam edileceği açıklanmıştı. Bu iki ismin corona virüsünü nasıl kaptığı merak edilirken, çoğu kişinin ortak fikri Beşiktaş derbisiydi. Peki bu iki isim corona virüsü nasıl kaptı? Corona virüsünü bulaştıran kişi aynı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.04.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020 10:07
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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?

Galatasaray'da flaş gelişme... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıktığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum, flaş bir yazıyı kaleme aldı. Peki, sanıldığı gibi Fatih Terim'e, corona virüsü Beşiktaş maçında mı bulaştı? İşte cevabı ve yaşananlar...

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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?

Terim'in sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu derhal istifa etmelidir. Dedik mi? Dedik... Böyle başlıklar attık mı? Attık... Hatta ve hatta ilk günlerde TFF'ye sövüp-saymaya, bela okumaya kadar da vardık mı? Vardık.

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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?

Peki niye? "O son hafta oynanmayacaktı. Oynandı, böyle oldu" diye! Önce Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, ardından Sayın Fatih Terim'in sonra da Sayın Yusuf Günay'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı... Peki başka? Fatih Hocanın o 90 dakika, yan-yana, diz-dize olduğu yardımcılarında virüse rastlandı mı? Yok! Peki...

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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?

KAYNAK MAÇ DEĞİL
"Beşiktaş cephesinde bir şey var mı?" Yok! Hakemlerde, o gün derbide görevli sağlıkçı, güvenlikçi vs. kişilerde bir şey var mı? Şükür onlarda da yok! Peki diğer takımlarda? Orada da yok! Görünen o ki vakanın kaynağı maç değil. Daha farklı... Sadece bu üç isimle sınırlı. Hamdolsun, onlar da taburcu olup, yuvalarına döndüler.

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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?

VİRÜSÜN KAYNAĞI FARKLI!
Peki, niye hiç kimse çıkıp da vakanın sadece bu üç isimle sınırlı kalmasına karşılık, "Acaba buna sebep ne olabilir?" diye sorup soruşturmadı?

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