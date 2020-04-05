05 Nisan 2020, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a corona virüsü nasıl bulaştı?
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkmış ve karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Tedavi sürecine olumlu yanıt veren iki isim de hastaneden taburcu olmuş ve evde karantina altında tedavilerine devam edileceği açıklanmıştı. Bu iki ismin corona virüsünü nasıl kaptığı merak edilirken, çoğu kişinin ortak fikri Beşiktaş derbisiydi. Peki bu iki isim corona virüsü nasıl kaptı? Corona virüsünü bulaştıran kişi aynı mı? İşte detaylar...
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