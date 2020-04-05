05 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Fulham'dan Galatasaray'a Seri yanıtı!

Fulham'dan Galatasaray'a Seri yanıtı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.04.2020

Galatasaray, Lemina ile birlikte Jean Michael Seri ile yola devam etmeyi planlıyor. Ancak Fildişi sahilli oyuncunun durumu biraz daha karışık…

Championship'te 'e çıkma umutlarını sürdüren Londra ekibi, eğer hayalini gerçekleştirirse Seri'yi bırakmak istemiyor. Geçen sezon Seri'yi Championship'teki maaş skalası yüzünden Galatasaray'a gönderen Fulham'dan tek bir söz geldi: "Eğer Premier Lig'e çıkamazsak sizinle devam eder. Aksi taktirde onunla çalışacağız." Bu yanıt da sarı- kırmızılı ekibi umutlandırdı aslında...

Galatasaray'da Falcao şoku! 10 milyon euro'ya 'Evet' dedi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım
Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray... Felipe Melo'dan Real Madrid itirafı! Galatasaray...
Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj Mario Jardel'den G.Saraylı taraftarlara mesaj
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör