05 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim'den Aydın Yılmaz'a olay sözler: O golleri atsaydın şampiyonduk

Fatih Terim'den Aydın Yılmaz'a olay sözler: O golleri atsaydın şampiyonduk
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Bir dönem 'da forma giyen ve kariyerini Çekya'nın FK Pribram takımında sürdüren , Spor'da yayınlanan programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2011/2012 sezonunda oynanan 'de ile Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör 'in ertesi gün yapılan antrenmanda "O Golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu kutluyorduk." dediğini söyledi.

Yurt dışında spor hayatlarını sürdüren sporcularımızın yaşadıkları ülke ve şehirdeki günlük yaşantılarını samimi bir format ile ekranlara taşıyan programı yapımcısı ve sunucusu , bu hafta Çekya ekiplerinden FK Pribram'da forma giyen milli futbolcu 'a konuk oldu.

Çekya 1'inci Ligi'nin değişik bir sistemi olduğunu ve 16 takım ile oynadıklarını belirten Aydın Yılmaz, lig bittikten sonra yine zirvedeki takımlar ile alttaki takımların kendi arasında kurulan gruplarla ligde kalma ve şampiyonluk turu maçları yaptığını söyledi. Siyamend Kaçmaz'ın bir dönem 'de de böyle bir sistem uygulandığını hatırlatması üzerine Aydın Yılmaz, o dönem ile yaşadığı ilginç bir anısını şöyle anlattı: "O sene şampiyon olmuştuk, koydular yine şampiyon olduk. Süper Final'de kendi evimizde ile oynadığımız maç vardı. Hatta sana da maç biletleri yollamıştım hatırladın mı?" dedi.

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Bunun üzerine araya giren Siyamend Kaçmaz; "Hatırladım ama sen de ne goller kaçırdın o maçta" demesi üzerine Aydın Yılmaz şöyle devam etti: "Evet, golleri kaçırdım sonra antrenmanda Fatih hoca bana; 'o golleri atsaydın şimdi antrenman yapmıyorduk, şampiyonluğu kutluyorduk' demişti. Ama golleri kaçırmam şuna vesile oldu; 'deki maçta kupayı kaldırma fırsatı yakaladık. Kadıköy'de o tarihi kupayı kaldırdık. Golleri kaçırmasaydım önceden kaldıracaktık kupayı."

Bunun üzerine Siyamend Kaçmaz'ın 'Kendini öyle avutuyorsun' demesi üzerine Aydın Yılmaz şöyle konuştu: "Öyle ama tarihimizdeki en önemli noktalarından birisi. Çünkü Türkiye'de futbol deyince Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti akıllara geliyor her zaman. Sonuçta ezeli rakibimizin stadında kupa kaldırıyoruz. Kolay kolay yaşanmayacak bir şey bize nasip oldu."

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Galatasaray'da oynadığı dönemlerde kuşağının altın çocuğu olarak bilinen ve hafızlara maçında kırılan ayağının görüntüleri ile kazınan milli oyuncu, o günleri hafızasından sildiğini ve hatırlamak istemediğini söyledi. Profesyonel kariyerinde ilk attığı golü unutamadığını ve o dönem 17 yaşında olduğunu, deplasmanında kendisine son on dakika da bu şansı veren olduğunu ve attığı golle maçı 1-0 kazandıklarını maçtan sonra Gerets'in soyunma odasında kendisini çağırıp teşekkür ettiğini söyledi. Aydın Yılmaz, o yıl ilk çıktığı maçta gol attığını ilk sezonunda da şampiyonluk yaşadığını belirtti.

Pribram'a Sakaryaspor'dan transfer olan genç oyuncu ile birlikte geldiklerini ve yana yana dairelerde yaşadıklarını, Prag'a 50 km uzaktaki şehre her sabah birlikte gittiklerini söyleyen Aydın Yılmaz, Erdi'nin de Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini ve gelecekte daha iyi takımlarda oynama potansiyelinde bir oyuncu olarak gördüğünü söyledi.


TOPU BANA ATACAKSIN

Siyamend Kaçmaz'ın, "Erdi aynı takımda oynuyorsunuz, ayağına top geldiğinde Aydın Yılmaz'a güzel pas atayım diyerek kayırdığın oluyor mu?" sorusuna Erdi Şehit, "Pozisyon olarak bir birimize yakın oynadığımız için, aramızda sağ bek ile sol bek kadar bir mesafe yok. Aydın ağabey koşuyu gösterdiği zaman top direk ayağında" demesi üzerine Aydın Yılmaz, "Ben zaten zorluyorum topu bana atacaksın diye" şeklindeki cümleleri ile genç oyuncuya takıldı.

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Ülkemizde ve 'da forma giyen , doğduğu ve ilk oynadığı takım olan Pribram'da genç takımı ve Çekya U21 çalıştıran Çek futbolcu, Türk gazeteci Siyamend Kaçmaz'ı görünce hatırladığı kadarı ile Türkçe konuşarak, "Türkiye'yi çok özledim, Beşiktaş, Çarşı, Bursaspor, Kartal... Çok özledim" diyerek Türkiye'yi ne kadar çok sevdiğini ifade etti.




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