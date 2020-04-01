01 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Maçlar oynansın

Maçlar oynansın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

2. Lıg ekibi Manisa FK'nın hocası , sezonun bitirilmesi gerektiğini söyledi.

2. Lıg ekibi Manisa FK'nın hocası , sezonun bitirilmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Tabii ki uygun zamanda sezonun tescillenmesi için oynanması gerekiyor. Şu anda tescil edileceğini sanmıyorum. Mayıs sonu haziran başı inşallah daha büyük felaketler yaşanmadan düzelme olursa oynamak en büyük arzumuz. takımları fiziksel olarak hazırlanacağı için programın önceden hazırlanması lazım" yorumunu yaptı.
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