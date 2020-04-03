Galatasaray'da 3 ayrılık!
Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Buna göre teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda 3 oyuncuyla yollar ayrılacak.
Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı.
Bu dört oyuncunun 3 aylık maaşının ortalama 2 milyon euro'yu bulması nedeniyle olağanüstü kararlar alınması kararlaştırıldı. Selçuk ve Nagatomo'ya teşekkür edilecek. Mariano ve Donk'un durumu ise liglerin durumuna göre belirlenecek.
ŞENER DE GİDİYOR
Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa ve Hasan Ali Kaldırım isimlerinin ön plana çıktığı Galatasaray'da bu oyunculardan biriyle anlaşma sağlandığı takdirde Fatih Terim, ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.
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