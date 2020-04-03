03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da 3 ayrılık!

Terim kararını verdi! Galatasaray'dan 3 ayrılık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken, mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Buna göre teknik direktör 'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda 3 oyuncuyla yollar ayrılacak.

Galatasaray kurmayları sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Selçuk, Donk, Mariano ve Nagatomo'nun durumunu da masaya yatırdı.

Bu dört oyuncunun 3 aylık maaşının ortalama 2 milyon euro'yu bulması nedeniyle olağanüstü kararlar alınması kararlaştırıldı. Selçuk ve Nagatomo'ya teşekkür edilecek. Mariano ve Donk'un durumu ise liglerin durumuna göre belirlenecek.

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ŞENER DE GİDİYOR

Galatasaray'da Saracchi'nin bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor, Kurzawa ve isimlerinin ön plana çıktığı Galatasaray'da bu oyunculardan biriyle anlaşma sağlandığı takdirde , ikili rotasyon uygulayacak. Nagatomo'nun yanı sıra Şener ile de yollar ayrılacak.

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