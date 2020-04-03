Galatasaray'da 100 milyonluk kriz
Önümüzdeki 3 ay 14 milyon Euşro y ümkaüanün altına girecek olan G.Saray yönetiminin gözü futbolcuların yapacağı e‘fda’da!
Corona virüsü kabusu nedeniyle futbola verilen aradan ekonomik olarak çok olumsuz etkilenen Galatasaray'da kriz kapıya dayanmış durumda… Alınan bilgilere göre takıma yılda 52 milyon Euro maaş ödemesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetimin nisan, mayıs ve haziran aylarında futbolcular ve teknik heyete 14 milyon Euro (Yaklaşık 100 milyon lira) vermesi gerekiyor. Ancak şu anki mevcut tabloda böyle bir ödeme yapması mümkün olmayan yönetim gözünü takım içinde yapılacak 'feda' kampanyasına çevirmiş durumda. Ancak şu ana kadar Selçuk İnan dışında hiçbir futbolcudan destek açıklaması gelmemesi sıkıntı yaratıyor.
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