03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da 100 milyonluk kriz

Galatasaray'da 100 milyonluk kriz
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Önümüzdeki 3 ay 14 milyon Euşro y ümkaüanün altına girecek olan G.Saray yönetiminin gözü futbolcuların yapacağı e‘fda’da!

Corona virüsü kabusu nedeniyle futbola verilen aradan ekonomik olarak çok olumsuz etkilenen 'da kriz kapıya dayanmış durumda… Alınan bilgilere göre takıma yılda 52 milyon Euro maaş ödemesi yapan Sarı-Kırmızılı yönetimin nisan, mayıs ve haziran aylarında futbolcular ve teknik heyete 14 milyon Euro (Yaklaşık 100 milyon lira) vermesi gerekiyor. Ancak şu anki mevcut tabloda böyle bir ödeme yapması mümkün olmayan yönetim gözünü takım içinde yapılacak 'feda' kampanyasına çevirmiş durumda. Ancak şu ana kadar dışında hiçbir futbolcudan destek açıklaması gelmemesi sıkıntı yaratıyor.

G.Saray'da Falcao şoku! 10 milyon euro'ya 'Evet' dedi haberin devamı

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