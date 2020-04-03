03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

PSG'nin yıldızı Galatasaray'a Parası Telles'ten

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmaları teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı. Yuto Nagatomo'yla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Japon futbolcunun yerini PSG'nin yıldız futbolcusu Layvin Kurzawa'yla doldurmayı planlıyor.

PSG'nin yıldızı Cimbom'a Parası Telles'ten...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Corona virüsü krizi patlamadan önce 'ın gelecek sezon 'nin sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer edeceği iddia edilmişti.

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