Fatih Terim suç duyurusunda bulundu! Hakaret...

Son dakika! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, sosyal medyada kendisine hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Kendisine yapılan testlerin pozitif olduğunu dile getiren Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olan tecrübeli teknik adam, corona virüsü testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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