Fatih Terim suç duyurusunda bulundu! Hakaret...
Son dakika! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, sosyal medyada kendisine hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.
Kendisine yapılan testlerin pozitif olduğunu dile getiren Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.
Tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olan tecrübeli teknik adam, corona virüsü testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...