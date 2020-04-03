03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim suç duyurusunda bulundu! Hakaret...

Terim suç duyurusunda bulundu! Hakaret...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Son dakika! Teknik Direktörü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, sosyal medyada kendisine eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Teknik Direktörü , 11 gün önce hesabından yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Kendisine yapılan testlerin pozitif olduğunu dile getiren Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden 4 gün önce taburcu olan tecrübeli teknik adam, corona virüsü testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Brezilya'da konuşulan isim Fatih Terim! haberin devamı

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