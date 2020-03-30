Clement Donk'a hayran kaldı
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Donk, Club Brugge'ün gündemine geldi. Belçika basınından Voetbalnieuws, Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement'in ön liberodan stopere tam bir görev adamı olan Ryan Donk'a hayran olduğunu ve oyuncu ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Voetbalnıeuws, Club Brugge'ün Donk'u transfer ederek bir taşla iki taş vuracağı çünkü Hollandalı futbolcunun hem stoper hem de orta sahada oynayabildiğini yazdı. Donk'un sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapılırken, Galatasaray'ın atacağı adımın beklendiği kaydedildi.
MARCAO İLE ANLAŞTI
Ne zaman ihtiyaç olsa formasının hakkını veren Ryan Donk ön liberodan defansa, defanstan hücuma kadar her alanda kendini göstermeyi başardı. Son olarak Luyindama'nın yokluğunda Marcao ile iyi bir ikili oluşturan 33 yaşındaki futbolcu, 20 maça çıktı, 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Galatasaray'da çok mutlu olan Donk, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...