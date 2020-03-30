30 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Clement Donk'a hayran kaldı

Clement Donk'a hayran kaldı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan , 'ün gündemine geldi. basınından Voetbalnieuws, Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement'in ön liberodan stopere tam bir görev adamı olan Ryan Donk'a hayran olduğunu ve oyuncu ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Voetbalnıeuws, 'ün Donk'u ederek bir taşla iki taş vuracağı çünkü Hollandalı futbolcunun hem stoper hem de orta sahada oynayabildiğini yazdı. Donk'un sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapılırken, 'ın atacağı adımın beklendiği kaydedildi.

MARCAO İLE ANLAŞTI

Ne zaman ihtiyaç olsa formasının hakkını veren ön liberodan defansa, defanstan hücuma kadar her alanda kendini göstermeyi başardı. Son olarak Luyindama'nın yokluğunda Marcao ile iyi bir ikili oluşturan 33 yaşındaki futbolcu, 20 maça çıktı, 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Galatasaray'da çok mutlu olan Donk, 'dan ayrılmak istemiyor.

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