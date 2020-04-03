03 Nisan 2020, Cuma
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Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na destekte bulundu.
Corona virüsü teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.
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