03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Albayrak’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

Kulübü İkinci Başkanı , Başkan ’ın başlatmış olduğu ’na destekte bulundu.

Corona virüsü teşhisi konularak 14 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen ve tedavi süreci evde devam eden sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı , koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulundu. Albayrak'ın belirtilen hesaba 1 milyon 20 bin TL bağışta bulunduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek SÜPER LİG EKİPLERİNDEN 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

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