04 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri! Galatasaray...

Okay Yokuşlu'dan transfer sözleri! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

ekiplerinden Celta Vigo forması giyen , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı sık sık ile anılan ve sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulan yıldız oyuncu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

'a 'dan kötü haber geldi. ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, Spor'a karantina günleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, transfer söylentileri hakkında konuştu. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini açıkladı.

"MESSI MARKE EDİLMESİ ÇOK ZOR BİR FUTBOLCU"
Messi'nin marke edilmesi zor biri olduğunu vurgulayan Okay Yokuşlu, "Buraya geldiğimden itibaren İspanya'daki futbolcular ve kulüplerin Messi'ye saygısı var. Herkes çok büyük saygı duyuyor. Çok büyük bir yetenek. tarihinin en büyük isimlerinden biri. Ona karşı oynarken önlemler alıyorsunuz tabi. Bizim maçımızda gol atmıştı. Marke etmesi çok zor bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?
"Şu an için Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum" diyen milli yıldız, "Hedeflerime doğru ilerliyorum. Memnun edici tepkiler alıyorum. Celta Vigo'da olmaktan dolayı memnunum. Şu an için gündemde böyle bir şey yok. Gelecek için konuşmak zor ama şu an için mutluyum. Tek temennim ligin tekrar başlaması" sözlerini kullandı.

Okay, transfer teklifi alıp almadığı yönündeki soruya ise "Sezon içinde transferle menajerim ilgileniyor. Görüşmeleri de transfer sürecinde konuşuyoruz. Bana bir bilgi gelmedi" cevabını verdi.

KARANTİNA GÜNLERİNDE NELER YAPIYOR?
Vigo şehri deniz kenarı. Burada sahil kenarları çok güzel. Koronavirüsün ardından sahilde yürümek istiyorum. En çok bunu özledim. Şehirde görüştüğümüz insanlarla görüşeceğim. Mutfakta eşime yardım etmeye çalışıyorum. Günün büyük bir bölümünde antrenman yapıyorum. Dün kitap okumaya başladım. Bu süreç insanların kendine yatırım yapması açısından büyük bir avantaj.

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