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GALATASARAY

Tanzanya’dan forvet iddiası

Tanzanya’dan forvet iddiası
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Tanzanya'da yerel Svahili dilinde yayın yapan CRI kanalı, yerli oyunculara dönmeye hazırlanan Galatasaray'ın Mbwana Samatta ile ilgilenmeye devam ettiğini yazdı.

Tanzanya'da yerel Svahili dilinde yayın yapan CRI kanalı, yerli oyunculara dönmeye hazırlanan Galatasaray'ın Mbwana Samatta ile ilgilenmeye devam ettiğini yazdı. 'in Samatta'yı, Falcao, Diagne ve Andone'den daha çok beğendiği belirtildi. Aston Villa küme düşerse Galatasaray'ın, Samatta'yı bu kez alacağı Terim'in de hayaline kavuşacağı belirtildi.

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