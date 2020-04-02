Galatasaray'ın indirim planı belli oldu
Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle mali olarak büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray oyuncularının maaşında indirime gitmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, en yüksek ücreti alan Falcao (7.5), Feghouli (3.8), Muslera (3.5) ve Belhanda'nın (3.3) 18.1 milyon euro'luk maaşından toplamda 9 milyon euro'luk bir indirim sağlamayı hedefliyor.
Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin maaşlarını 2 milyon euro'ya çekmeyi düşünen yönetim, 3.5 milyon euro'luk bir kesinti yapıp Radamel Falcao'nun maaşını da 4 milyon euro civarına indirerek bu zorlu süreci atlatmak istiyor. 4 oyuncudan istediği karşılığı alması durumunda sarı-kırmızılı yönetimin diğer oyunculardan da benzer bir kesinti yapacağı belirtiliyor.
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