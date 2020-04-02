Falcao gidiyor mu?
Katar'ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı. Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve Al Sadd'ın teklifini kabul ettiğini yazdı.
Katar'ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı. Radamel Falcao'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve Al Sadd'ın teklifini kabul ettiğini yazdı. Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao'ya yılda 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray'ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer verdi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.
KATAR İYİ BİR SEÇENEK!
Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla, Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, futbol oynamak için gidebiliyorsa iyi seçenektir" dedi.
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