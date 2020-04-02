02 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao gidiyor mu?

Falcao gidiyor mu?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Katar'ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı. 'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve 'ın teklifini kabul ettiğini yazdı.

Katar'ın Al Watan gazetesi çok iddialı bir habere imza attı. 'nun Galatasaray'ın maaş indirimi önerisini reddettiğini ve 'ın teklifini kabul ettiğini yazdı. Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd'ın, Falcao'ya yılda 10 milyon euro ödemeyi kabul ettiğini, Galatasaray'ın da bu transferden ciddi bir bonservis bedeli kazanacağına haberinde yer verdi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in de Falcao'ya teklif yaptığı ancak Kolombiyalı oyuncunun Katar'ı tercih ettiği, bunda da Xavi'nin önemli rolü bulunduğu haberde yer alan önemli bir başka detaydı.

G.Saray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı... haberin devamı


KATAR İYİ BİR SEÇENEK!
Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Faustino Asprilla, Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığı haberlerine, "Katar, oynamak için gidebiliyorsa iyi seçenektir" dedi.

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