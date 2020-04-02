Yardıma yetişti

Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'ın coronavirüse yakalanması, Galatasaray'ın aylık olarak yürüttüğü kredi işlemlerinin sekteye uğramasına neden oldu.

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Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanması, Galatasaray'ın aylık olarak yürüttüğü kredi işlemlerinin sekteye uğramasına neden oldu. 31 Mart, UEFA'ya borçsuzluk kağıtlarının gönderilmesi için son gündü. Kredi görüşmelerinde yol alınamazken UEFA'nın borçsuzluk kağıtları için tarihi 30 Nisan'a çekmesi imdada yetişti.