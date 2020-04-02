02 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...
Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Salgının ardından maliyetleri karşılamakta zorlanan sarı-kırmızılı takım yeni sezonda yerlilerden oluşan bir kadro kuracak. Sarı-kırmızılı takım 4 ismin peşine düşerken, 3 futbolcuyla prensip anlaşmasına şimdiden vardı ve 1 yıldız için de görüşmeler başladı. İşte Aslan'ın gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...
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