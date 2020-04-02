02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...

Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Salgının ardından maliyetleri karşılamakta zorlanan sarı-kırmızılı takım yeni sezonda yerlilerden oluşan bir kadro kuracak. Sarı-kırmızılı takım 4 ismin peşine düşerken, 3 futbolcuyla prensip anlaşmasına şimdiden vardı ve 1 yıldız için de görüşmeler başladı. İşte Aslan'ın gündem yaratacak transfer operasyonunun detayları...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 02:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 06:39
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Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...

Corona virüsü salgını her alanda olduğu gibi futbol dünyasını da tehdit ederken kulüpler de artık planlarını yeni ve mecburi düzene göre yapmaya başladı. Mali anlamda giderlerini çevirmekte zorlanan ve gelirlerinin durmasıyla sıkıntısı daha da artan Galatasaray da bu duruma çare arıyor.

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Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...

Yüksek maliyetli oyuncularının yıllık ücretlerinde indirime gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yönetim, eğer anlaşma sağlanamazsa bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek sezonki transfer planlaması da buna göre gerçekleştirilecek.

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Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...

ÜÇ OYUNCU İLE EL SIKIŞTI BİLE
Son dönemde yabancı ağırlıklı kadrolarla sahaya çıkan Galatasaray, maliyeti düşük ya da bonservisi elinde olan yerli futbolculara yönelecek. Teknik Direktör Fatih Terim takıma katılmasını düşündüğü isimleri de belirlemeye başladı.

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Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...

OĞULCAN ÇAĞLAYAN SEZON SONU GELİYOR!
Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

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Galatasaray'dan 3 imza birden! Anlaşma sağlandı...

2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrfor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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