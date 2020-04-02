02 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Falcao'dan takdir edilen hareket! Corona virüsüyle mücadele için...

Falcao'dan takdir edilen hareket!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.04.2020

'ın Kolombiyalı yıldızı , yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koruyucu ekipman desteğinde bulundu Hastaneden yapılan açıklamada Falcao'nun bu davranışının takdir edildiği belirtildi.

'ın sezon başında transferi için büyük uğraşlar verdiği ve renklerine bağladığı , corona virüsüyle mücadele kapsamında takdir edilen bir harekete imza attı. Kolombiyalı olcünün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koruyucu ekipman bağışında bulunduğu açıklandı.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bir bağışta bulundu. Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığınızı takdir ediyoruz. Desteğiniz, covid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da büyük tehlike! Babel ve Diagne... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi G.Saray yıldız avında! İşte Fatih Terim'in yeni keşfi
Galatasaray'da büyük tehlike! Babel ve Diagne... Galatasaray'da büyük tehlike! Babel ve Diagne...
Corona virüsüne yakalanan Albayrak yaşadıklarını anlattı! Corona virüsüne yakalanan Albayrak yaşadıklarını anlattı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör