Falcao'dan takdir edilen hareket! Corona virüsüyle mücadele için...
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, yeni tip corona virüsüyle mücadele kapsamında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koruyucu ekipman desteğinde bulundu Hastaneden yapılan açıklamada Falcao'nun bu davranışının takdir edildiği belirtildi.
Galatasaray'ın sezon başında transferi için büyük uğraşlar verdiği ve renklerine bağladığı Radamel Falcao, corona virüsüyle mücadele kapsamında takdir edilen bir harekete imza attı. Kolombiyalı olcünün İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne koruyucu ekipman bağışında bulunduğu açıklandı.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada "Galatasaray futbolcusu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyaçlarını desteklemek için bir bağışta bulundu. Sağlık çalışanları olarak bağışınızı ve fedakarlığınızı takdir ediyoruz. Desteğiniz, covid-19 vakaları dahil tüm hastalarımızın hayatını kurtararak misyonumuzu ilerletmeye yardımcı olacak." ifadelerine yer verildi.
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