02 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verile arada yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıları ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan ancak Hollanda ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen Ryan Babel ile sezon başında kiralandığı Club Brugge'de forma şansı bulamayan Mbaye Diagne'nin dönüşüyle birlikte büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:17
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Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

Corona virüsü nedeniyle ertelenen sezonun akıbeti merak edilirken Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği ve sezon sonunda geri dönecek olan futbolcular yönetimin başını ağrıtacak.

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Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

Milliyet'in haberine göre, Ajax'a giden Ryan Babel, Club Brugge'deki Mbaye Diagne ve Almeria'daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, sportif ve maddi açıdan sıkıntılara gebe görünüyor.

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Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

Sezon sona ermeden Ajax'ın, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetmesi konuyu daha sıcak hale getirdi. Hollanda ekibinde sonraki yıllar da oynamaya devam etmesi yönünde bir beklenti oluşan deneyimli ismin, mart sonunu görememesi hayal kırıklığı yarattı.

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Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

TERİM, BABEL VE DIAGNE'Yİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Sözleşmesinin 2022'ye kadar devam ettiği Galatasaray'a dönecek Hollandalı oyuncu, Fatih Terim'in planları arasında yer almaması nedeniyle sportif; yıllık 2.5 milyon Euro'luk ücretiyle de ekonomik bir zorluğa neden olacak.

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Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...

Süper Lig'de gol kralı olduğu sezonun ardından Club Brugge takımına kiralanan futbolcu, burada literatüre geçecek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

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