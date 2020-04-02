02 Nisan 2020, Perşembe
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Galatasaray'da büyük tehlike! Ryan Babel ve Mbaye Diagne...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verile arada yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıları ara transfer döneminde Ajax'a kiralanan ancak Hollanda ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen Ryan Babel ile sezon başında kiralandığı Club Brugge'de forma şansı bulamayan Mbaye Diagne'nin dönüşüyle birlikte büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...
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