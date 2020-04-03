03 Nisan 2020, Cuma

GALATASARAY

Gary Medel Galatasaray'ın kapısından döndü

Gary Medel Galatasaray'ın kapısından döndü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Wales Onlina, Galatasaray ve Gary Medel ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılı ekip ile her konuda anlaştığını ancak Cardiff'in İnter ile el sıkışması nedeniyle Türkiye yerine İtalya'ya gitmek zorunda kaldığını yazdı.

Wales Onlina, Galatasaray ve Gary Medel ile ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. Golcü futbolcunun, sarı-kırmızılı ekip ile her konuda anlaştığını ancak Cardiff'in İnter ile el sıkışması nedeniyle Türkiye yerine İtalya'ya gitmek zorunda kaldığını yazdı. Medel, İnter'den de Beşiktaş'a, ardından da Bologna'ya transfer oldu.

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