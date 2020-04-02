02 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir

Drogba'dan Fransızlara sert tepki
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.04.2020

Drogba, bir Fransız televizyonunda yer alan "Coronavirüs aşısının 'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Fildişi Sahilli eski futbolcu , bir Fransız televizyonunda yer alan "yeni tip coronavirüsü (Covid-19) aşısının 'da denenebileceği" yönündeki ifadelere tepki gösterdi.

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalıların kobay olarak görülmesinin "iğrenç" olduğunu belirten Drogba, Afrikalı liderlerin vatandaşlarını koruması gerektiğini kaydetti.

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Drogba, "Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım." ifadesini kullandı.

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (INSERM) Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira'nın, bir televizyon kanalında "Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini" önermesi tepki çekmişti.

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