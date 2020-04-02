Drogba'dan 'aşı' tepkisi: Afrika bir test laboratuvarı değildir

Corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünyada en çok can kaybına sebebiyet verdiği ülke olan İtalya'da, futbol ekonomisi de salgın nedeniyle büyük zarara uğradı. İtalya'nın köklü kulübü Juventus bu sebeple geçtiğimiz günlerde, sezonun kalan kısmına ilişkin ücretlerini ödememek üzere oyuncu ve teknik ekiple anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Cristiano Ronaldo 10 milyon Euro'dan vazgeçerken milli oyuncu Merih Demiral'ın feragat ettiği tutar da belli oldu. İşte isim isim indirim tablosu...