29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao idman programıyla şoke etti!

Falcao idman programıyla şoke etti! Tam tamına...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

'ın yaz döneminde kadrosuna katarak büyük bir sükse yarattığı dünyaca ünlü yıldız , ligin ikinci devresinde kendini bulmuş ve attığı gollerle takımını zirveye ortak etmişti. salgınından sonra lige verilen arada da boş durmayan Kolombiyalı golcü, günde 4 saat bireysel antrenman yaparak fiziken hazır kalmaya çalışıyor.

Türkiye'ye geldiğinde büyük yankı uyandıran , ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımına istediği katkıyı verememişti. Profesyonelliğiyle ön plana çıkan Falcao, 'in ikinci yarısına bomba gibi başlangıç yapmış ve 'ı zirveye yeniden ortak etmişti. kabusu nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi müthiş bir form grafiği yakalayan Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü kaybetmemek için evde idmanlarını sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; Radamel Falcao'nun kulüpten verilen idman programıyla yetinmediği ve günde toplam 4 saat bireysel çalışma yaptığı öğrenildi.

Radamel Falcao evde çok sıkı çalışmalar yaparak ne kadar profesyonel bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

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