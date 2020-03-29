Galatasaray'da Radamel Falcao idman programıyla şoke etti!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katarak büyük bir sükse yarattığı dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao, ligin ikinci devresinde kendini bulmuş ve attığı gollerle takımını zirveye ortak etmişti. Corona virüsü salgınından sonra lige verilen arada da boş durmayan Kolombiyalı golcü, günde 4 saat bireysel antrenman yaparak fiziken hazır kalmaya çalışıyor.

Türkiye'ye geldiğinde büyük yankı uyandıran Radamel Falcao, ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlıklardan dolayı takımına istediği katkıyı verememişti. Profesyonelliğiyle ön plana çıkan Falcao, Süper Lig'in ikinci yarısına bomba gibi başlangıç yapmış ve Galatasaray'ı zirveye yeniden ortak etmişti. Corona virüsü kabusu nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi müthiş bir form grafiği yakalayan Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü kaybetmemek için evde idmanlarını sürdürüyor.

Takvim'in haberine göre; Radamel Falcao'nun kulüpten verilen idman programıyla yetinmediği ve günde toplam 4 saat bireysel çalışma yaptığı öğrenildi.

Radamel Falcao evde çok sıkı çalışmalar yaparak ne kadar profesyonel bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

DİĞER