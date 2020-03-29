Onyekuru için tek yol var!
Henry Onyekuru'ya milli takım kapısı kapalı... İngiltere’ye de gidemiyor. Fransa’da uyum sorunu yaşadı. Başarılı olmak için geriye Galatasaray kalıyor.
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun geleceği İstanbul'daki performansına bağlı... Goal.com; Nijeryalı oyuncunun Samuel Chukwueze, Samuel Kalu, Ahmed Musa ve Moses Simon'ı geçerek milli takımda yer almasının neredeyse imkansız olduğunu iddia etti.
Bu nedenle İngiltere'de Çalışma Bakanlığı kurallarına göre Premier Lig'e gitmesinin zor olduğunu altını çizdi. Fransa'da da tutunamayan Onyekuru'nun tek şansının Galatasaray'la Avrupa ve ligde başarı olduğunu ancak sezon sonunda Monaco'ya dönmesi durumunda bu fırsatının da kalmayacağını yazdı.
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