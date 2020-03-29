29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Onyekuru için tek yol var!

Onyekuru için tek yol var!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

'ya milli takım kapısı kapalı... İngiltere’ye de gidemiyor. Fransa’da uyum sorunu yaşadı. Başarılı olmak için geriye kalıyor.

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun geleceği İstanbul'daki performansına bağlı... Goal.com; Nijeryalı oyuncunun Samuel Chukwueze, Samuel Kalu, Ahmed Musa ve Moses Simon'ı geçerek milli takımda yer almasının neredeyse imkansız olduğunu iddia etti.

Bu nedenle İngiltere'de Çalışma Bakanlığı kurallarına göre 'e gitmesinin zor olduğunu altını çizdi. Fransa'da da tutunamayan Onyekuru'nun tek şansının Galatasaray'la Avrupa ve ligde başarı olduğunu ancak sezon sonunda Monaco'ya dönmesi durumunda bu fırsatının da kalmayacağını yazdı.

G.Saray'a transfer müjdesi! Takımıyla anlaşamadı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'a transfer müjdesi! Takımıyla anlaşamadı G.Saray'a transfer müjdesi! Takımıyla anlaşamadı
Fatih Terim oyunculara örnek olacak Fatih Terim oyunculara örnek olacak
Terim ile aynı hastanedeler Terim ile aynı hastanedeler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör