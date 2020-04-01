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GALATASARAY

Mane'den Diagne'ye Ronaldo uyarısı!

Mane'den Diagne'ye Ronaldo uyarısı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

Bonservisi 'da bulunan ve kiralık olarak forması giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, milli takımdan arkadaşı Sadio Mane ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yayında eğlenceli anlar yaşanırken, Liverpool'un yıldız futbolcusu, Diagne'ye "Juventus'a gidersen Cristiano ile kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez." dedi.

2019 kış transfer döneminde Kasımpaşa'dan 'a transfer olan ancak oynadığı futboldan çok olayları ve özel yaşantısıyla gündeme gelen Diagne, sezon başında 'e kiralanmıştı. Ancak Senegalli isim Belçika ekibinde de tutunamadı.

Brugge kadro dışı kalan Diagne, corona virüsü nedeniyle evde geçirdiği günlerde sık sık canlı yayınlar yapıyor. 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'un yıldızı Sadio Mane ile Instagram'dan bir canlı yayın yaptı.

İkili arasında ilginç dialoglar yaşanırken, Mane'nin Diagne'ye verdiği öneri dikkat çekti. Mane, Diagne'ye, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez" ifadelerini kullandı.

İkilinin canlı yayınını binlerce kişi izlerken, Mane ve Diagne'nin sık sık yerel dillerini konuştuğu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan 2013 yılında Juventus'a transfer olan Diagne, İtalyan devi takımı tarafından başka ekiplere kiralanmıştı.

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