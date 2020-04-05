İtalya Ligi ne zaman başlayacak? Federasyon Başkanı tarih verdi
Coronavirüsten en çok etkilenen İtalya'da futbol maçlarının başlayıp başlamayacağı tartışılıyor. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina'dan açıklama geldi. Gravina, liglerin başlangıcı adına bir tarih verdi.
Avrupa'da corona virüsü salgınından olumsuz yönde etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 129 bini bulan teyit edilmiş vaka ve 15 binden fazla ölüm sayısı kayıtlara geçti.
İtalya'da futbol maçlarıyla ilgili tartışmalar yapılıyor. Hatta Lazio'nun şampiyonluğunu isteyenler olduğu gibi, ligin kaldığı yerden devam etmesi yönünde de görüşler açıklanıyor.
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, herkesin merakle beklediği Serie A'nın başlama tarihiyle ilgili konuştu.
''17 MAYIS TARİHİNDE BAŞLAYABİLİRİZ''
İtalya Futbol Başkanı Gravina konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "17 Mayıs tarihinde başlayabiliriz. Bu bir fikir. Bunun dışında Eylül ya da Ekim ayına kadar ligi bitirmeliyiz ki bir sonraki sezonu da olumsuz etkilemesin.'' dedi.
Serie A'da 26 maç oynanırken Juventus 63 puanla zirvede yer alıyordu. Zorunlu ara öncesinde Lazio 62 puanla 2. sırada bulunurken, Inter 54 puanla kendisine 3. sırada yer buldu. Inter'i Atalanta, Roma, Napoli ve Milan takip ediyor.
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