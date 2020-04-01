Falcao feda edecek mi?

Corona virüsü kriziyle gelirlerini kaybeden Cimbom yüksek maliyetli oyuncularıyla masaya oturmaya hazırlanıyor. En başta Falcao var.

Tüm kulüpler gibi Galatasaray yönetimi de koronavirüs krizi nedeniyle mali anlamda çıkış arıyor. Ödemeleri yapmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekibin başını en fazla ağrıtacak iki isim var. İlki bonuslarla birlikte 8 milyon euro'luk maaşıyla Radamel Falcao... Diğeri ise bonservisine 13 milyon euro ödenen Mbaye Diagne. Tüm oyunculardan olduğu gibi Falcao'dan da bu dönemde feda istenecek.

Yıldız futbolcudan, maaşının ilk etapta 5 milyon euro'nun altına düşürülmesi talep edilecek. 34 yaşında olan ve 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'nun bu teklifi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Anlaşma sağlanamaması halinde yolların ayrılması bile gündeme gelebilir. Club Brugge'dan geri dönecek Mbaye Diagne'nin durumu ise Falcao'ya göre netlik kazanacak.

DIAGNE ÇAĞRI BEKLİYOR

FALCAO indirim talebini kabul etmez ve ayrılma kararı alırsa Mbaye Diagne ile yola devam edilecek. Ancak Diagne'den de maaşına göre bir indirim talep edilecek. Club Brugge'da tutunamayan Senegalli futbolcu, yeniden Galatasaray forması giyip kendisini ispatlamayı amaçlıyor

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