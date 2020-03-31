31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Almanlar transferi yazdı! David Alaba ve Galatasaray...

Almanlar yazdı! Alaba ve Galatasaray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

, gibi yine adından söz ettirecek bir mi yapacak? Alman basını, Bundesliga ekiplerinden 'te forma giyen Avusturyalı 'yı Galatasaray'a yazdı. 'ya geniş yer ayıran Almanlar, haberde Alaba'nın daha önce Galatasaray forması giydiğini ve sarı-kırmızılılara olan aşkından bahsetti. Haberde Avusturyalı oyuncunun ileri bir tarihte sarı kırmızılı ekibe katılıp katılmayacağına dair önemli bilgiler de yer aldı. İşte detaylar...

için flaş iddiası... Şu anda devi 'te forma giyen Avusturyalı starın, sarı kırmızılı kulübe olasılığı değerlendirildi.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde şu ifadelere yer verildi:

"David , neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi.

Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi. Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek.

"ANCAK... BÜYÜK BELİRSİZLİK VAR"

Ancak, tüm futbol camiası corona virüsü nedeniyle büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Şu anda ve orta vadede kulübüne bağlı olan oyuncular, zor şartlar altında daha detaylı düşünmelidir. Erken bir sözleşme uzatması mı daha akıllıca olur? Yoksa bir değişiklik mi? Kriz anındaki mekanizmasını bir kaç ay içerisinde göreceğiz. Fiyatlar genellikle böyle kriz zamanlarında düştüğü için, kendi piyasa değeri de düşebilir. Artık eskisi kadar pahalı olmazsınız ve muhtemelen, daha ucuza transfer olabilirsiniz."

"GALATASARAY'I TUTUYORUM"

Alaba, 2017 yılında Galatasaray'ın oynadığı, EuroCup B Grubu'ndaki Bayern Münih karşılaşmasını tribünden izlemişti.

'lı yıldız, maç sonunda yaptığı açıklamada,"Ben Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi ve ben de Galatasaray'ı tutuyorum." demişti.

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