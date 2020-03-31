Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması

Son dakika haberine göre, corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.

Peş peşe corona virüsü vakalarıyla sarsılan Galatasaray'da müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İkinci başkan Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim'in taburcu edilmesiyle moral bulan sarı-kırmızılılarda corona virüsü testi pozitif çıkan bir diğer isim olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da taburcu olduğunu açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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