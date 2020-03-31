31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması

Albayrak'tan corona virüsü açıklaması
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Son dakika haberine göre, corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören İkinci Başkanı , taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.

Peş peşe corona virüsü vakalarıyla sarsılan 'da müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. İkinci başkan Yusuf Günay ve teknik direktör 'in taburcu edilmesiyle moral bulan sarı-kırmızılılarda corona virüsü testi pozitif çıkan bir diğer isim olan ikinci başkan da taburcu olduğunu açıkladı.

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama! haberin devamı

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