31 Mart 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi

Sezonun ilk yarısında yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçları alamamasının ardından ikinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen ve aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği 20'lik yıldız için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 12:09
ABONE OL
  • 1
  • 12
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligde bitime 8 maç kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

  • 2
  • 12
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, takımdaki 30 yaş üstü bazı oyuncuları gönderip yerlerine genç futbolcuları kazandırarak kadrosunu gençlendirmeyi hedefliyor.

  • 3
  • 12
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi

Kış transfer döneminde de bu stratejiyle hareket eden ve Onyekuru, Saracchi ve Sekidika gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom, gelecek sezon için de aynı stratejiyi uygulayacak.

  • 4
  • 12
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi

Bu amaçla hem genç oyuncuları takıma kazandırmak hem de yerli rotasyonunu genişletmek amacıyla Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Nazım Sangare gibi isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

  • 5
  • 12
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi

TERİM ANIL BAŞARAN'I İSTEDİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran'ın transfer için harekete geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör