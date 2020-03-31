31 Mart 2020, Salı
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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fatih Terim 20'lik yıldızı istedi
Sezonun ilk yarısında yarıştığı tüm kulvarlarda istediği sonuçları alamamasının ardından ikinci yarıda bambaşka bir performans sergileyen ve aldığı üst üste galibiyetlerle şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsat olarak değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği 20'lik yıldız için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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