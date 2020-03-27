Galatasaray'ın Fenerbahçe zaferi ne olacak?

Corona virüsü sebebiyle süresiz olarak ertelenen Süper Lig'in başlama tarihi hala kesinleşmedi. TFF sezonu tamamlamak isterken, bunun için farklı takvimler de hazırlamış bulunmakta. Mayıs ayında hızlandırılmış programla ligleri bitirmek isteyen TFF, gündemine şu anda play-off veya ligi tescil etme durumunu getirmedi. Ancak salgının ne zaman tehdit olmaktan çıkacağı ve futbol mesaisinin başlayabileceği bir ortamın sağlanacağı belirsizliğini koruyor. En kötü senaryoda ise bu sezon oynanmamış sayılacak...

Sabah'ın haberine göre; Eğer ligin oynanması mümkün olmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu hiç oynanmamış gibi kabul edeceği iddiaları en güçlü seçenek olarak konuşuluyor. Hem FIFA hem de UEFA talimatlarında yer alan, "Mücbir sebeplerden dolayı tamamlanamayan müsabakalar" hükmü bu konuda TFF'ye açılması muhtemel davalara karşı en büyük paratoner olacak. Tahkim ve CAS'ta açılması muhtemel davaların bu maddeye dayanılarak savunulabileceği belirtiliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Tamamlanamazsa bu lig yok sayılmalı" tezi de buna dayanıyor.

GALATASARAY'IN TARİHİ GALİBİYETİ İPTAL Mİ EDİLECEK?

Elbette böyle bir ihtimale zirvedeki takımlar karşı çıkıyor. Çünkü Çebi'nin önerdiği son 5 yıla göre bir değerlendirme yapılarak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderilirse şu anda ilk ikide bulunan Trabzonspor ve Başakşehir devre dışı kalıyor. Hukukçular da böyle bir olasılık karşısında farklı görüşler ileri sürüyor. Hukukçuların bir bölümü 'Oynanan maçlar yok sayılır' derken, diğer bölümü 'Ligler yok sayılır ancak oynanan maçlar kayıtlara geçer' düşüncesinde. Akşam'ın haberine göre maçların yok sayılması halinde sezonun en çok konuşulan galibiyeti de resmi kayıtların dışında kalacak. Zira G.Saray, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenmiş ve büyük bir coşku yaşamıştı.

TFF PRİMLERİ NE OLACAK

Sezon yok sayılırsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun dağıttığı performans primleri ve yayın gelirleri konusunda da kaos çıkması muhtemel. Ayrıca takımların futbolculara ödediği prim ve maç başı ücretler var. Gol krallığı yarışında da Sörloth'un kaydettiği 19 gol ve krallık yarışı rafa kalkacak.

"BÖYLE TESCİL EDİLSİN" FİKRİ

Birçok ülkede olduğu gibi İtalya'da da liglerin geleceği tartışılıyor. Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, liglerin devamının mümkün görünmediğini, şu anki puan durumuyla tescil edilmesi gerektiğini söyledi.

"DEVAM ETMEK ÇOK ZOR"

Guangzhou Evergrand'ın baş antrenörü İtalyan Fabio Cannavaro, Avrupa'da yaşanan süreç ile ilgili konuştu. Cannavaro "Avrupa'da futbola devam etmek zor olacak. İtalya ve İspanya Ligi'nin tamamlanması zor görünüyor" dedi.

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