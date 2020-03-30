Wolverhampton Luyindama transferinde ısrarcı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, defans hattına transfer yapmak istiyor. Teknik direktör Nuno Espirito bu kapsamda iki isim belirlemişti: Gabriel Magalhaes ve Christian Luyindama... Magalhaes'in Chelsea ile anlaşması üzerine İngiliz ekibinde gözler Luyindama transferine çevrildi.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon harikalar yaratan Wolverhampton'da gelecek sezon için transfer çalışmaları erkenden başladı.
Teknik direktör Nuno Espirito'nun taleplerine göre hareket eden İngiliz ekibi, listenin ilk sıralarında yer alan Gabriel Magalhaes'in Chelsea ile anlaşması üzerine büyük bir darbe aldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Magalhaes'in Londra ekibiyle söz kestiğini duyurdu.
Vital Football'un haberine göre, teknik direktör Nuno Espirito, Gabriel'in elden kaçması üzerine rotayı yeniden Christian Luyindama'ya çevirdi. Espirito'nun listesinde Luyindama'nın dışında Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan da öncelikli konumda bulunuyor.
Wolves'in, 26 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper için yaz aylarında devreye girebileceği dile getiriliyor.
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