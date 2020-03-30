30 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Wolverhampton Luyindama transferinde ısrarcı!

Yeni sezonun kaynağı o isimden! G.Saray...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 Giriş Tarihi: 30.03.2020

ekiplerinden Wolverhampton, defans hattına yapmak istiyor. Teknik direktör bu kapsamda iki isim belirlemişti: ve ... Magalhaes'in ile anlaşması üzerine İngiliz ekibinde gözler Luyindama transferine çevrildi.

'de bu sezon harikalar yaratan Wolverhampton'da gelecek sezon için çalışmaları erkenden başladı.

Teknik direktör 'nun taleplerine göre hareket eden İngiliz ekibi, listenin ilk sıralarında yer alan 'in ile anlaşması üzerine büyük bir darbe aldı. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Magalhaes'in Londra ekibiyle söz kestiğini duyurdu.

Vital Football'un haberine göre, teknik direktör Nuno Espirito, Gabriel'in elden kaçması üzerine rotayı yeniden 'ya çevirdi. Espirito'nun listesinde Luyindama'nın dışında Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan da öncelikli konumda bulunuyor.

Wolves'in, 26 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper için yaz aylarında devreye girebileceği dile getiriliyor.


Mustafa Cengiz'den destek çağrısı haberin devamı

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