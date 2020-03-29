29 Mart 2020, Pazar
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Nazım Sangare Antalyaspor ile sözleşme yenilemedi!
Sezon sonunda Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak olan milli futbolcu Nazım Sangare, kırmızı-beyazlı kulüpten gelen sözleşme teklifini reddettiği bildirildi.
Yeni sezon öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Nazım Sangare'den sarı-kırmızılıları sevindirecek bir haber geldi.
Takvim'in haberine göre; Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, kulübünün yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
Sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırıp Nazım Sangare'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
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