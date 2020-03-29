29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Nazım Sangare Antalyaspor ile sözleşme yenilemedi!

G.Saray'ın listesindeydi! Sözleşme yenilemedi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Sezon sonunda Fraport TAV ile sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak olan milli futbolcu , kırmızı-beyazlı kulüpten gelen sözleşme teklifini reddettiği bildirildi.

Yeni sezon öncesinde 'ın listesinde bulunan 'den sarı-kırmızılıları sevindirecek bir haber geldi.

Takvim'in haberine göre; Fraport TAV 'da forma giyen Nazım Sangare, kulübünün yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırıp Nazım Sangare'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

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