Nazım Sangare Antalyaspor ile sözleşme yenilemedi!

Sezon sonunda Fraport TAV Antalyaspor ile sözleşmesi sona erecek ve serbest kalacak olan milli futbolcu Nazım Sangare, kırmızı-beyazlı kulüpten gelen sözleşme teklifini reddettiği bildirildi.

Yeni sezon öncesinde Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Nazım Sangare'den sarı-kırmızılıları sevindirecek bir haber geldi.

Takvim'in haberine göre; Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, kulübünün yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Sarı-kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırıp Nazım Sangare'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

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